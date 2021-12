Na številko 113 poklicalo 18 ljudi, ki so se nedavno vrnili iz držav z omikronom

Ljubljana, 2. decembra - Od sobote do srede so policisti v 19 primerih napotili ljudi v 10-dnevno karanteno zaradi prihoda iz držav z različico novega koronavirusa omikron. Od tega v 18 primerih po tem, ko so na interventno številko policije 113 posamezniki poklicali sami in tako javili, da so se v zadnjih 14 dneh vrnili z ogroženih območij, so za STA navedli na policiji.