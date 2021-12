Evropska komisija več bankam naložila 344 milijonov evrov kazni zaradi kartelnega dogovarjanja

Bruselj, 2. decembra - Evropska komisija je bankam Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC in Credit Suisse naložil globo v skupni višini 344 milijonov evrov, ker so se kartelno dogovarjale pri trgovanju na deviznem trgu. Pri tem je sodelovala tudi UBS, vendar ji komisija ne bo izrekla globe, ker je ta prostovoljno pristopila k sodelovanju z regulatorji.