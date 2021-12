Tudi v Franciji v Grčiji potrdili primere okužbe z različico omikron

Pariz/Atene, 2. decembra - V Franciji so potrdili prva primera nove koronavirusne različice omikron na celini, in sicer pri moškem, ki se je pred kratkim vrnil iz Nigerije, so danes sporočile francoske oblasti. Prvi primer okužbe s to različico so odkrili tudi v Grčiji, je danes za televizijsko postajo Skai potrdil grški minister za zdravje Tanos Plevris.