Jančar in Hertmans sinoči v bruseljskem Bozarju o prepletanju preteklosti in sodobnosti

Bruselj, 2. decembra - Priznana evropska pisatelja, Slovenec Drago Jančar in Belgijec Stefan Hertmans, sta v sredo zvečer v bruseljskem kulturnem središču Bozar soočila razmišljanja o prepletanju preteklosti in sodobnosti, zgodovinskih dejstev in izmišljenega v literaturi, razlikah med evropskim vzhodom in zahodom ter o pandemiji in človeških hibah, ki jih ta razgalja.