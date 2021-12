V Nemčiji Zeleni že glasujejo o koalicijski pogodbi, pri SPD in FDP odločitev ta konec tedna

Berlin, 3. decembra - Potem ko so v Nemčiji socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci (FDP) prejšnji teden predstavili koalicijsko pogodbo, ki bo narekovala politiko Nemčije prihodnje štiri leta, sledi še glasovanje med člani. Zeleni so glasovanje po pošti začeli prejšnji teden, socialdemokrati in liberalci pa bodo o tem odločali na kongresih ta konec tedna.