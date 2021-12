V Airbusovih tovarnah v Nemčiji načrtujejo stavke

Hamburg, 2. decembra - Nemški sindikat IG Metall namerava s četrtkom s stavko ohromiti proizvodnjo v vseh nemških tovarnah evropskega letalskega proizvajalec Airbus. "Prekinitve dela so načrtovane, v nekaterih primerih za več izmen in dni," so danes sporočili iz sindikata. Stavka je posledica spora glede načrtovanega prestrukturiranja proizvodnje civilnih letal.