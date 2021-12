Evropske borze na račun omikrona uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 2. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so dan začele s padci, potem ko so v ZDA potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa omikron, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Na vzdušje so prav tako vplivala pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve prihodnje leto začela dvigati obrestno mero.