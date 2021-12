EU in ZDA uvedle sankcije proti odgovornim v Belorusiji za izkoriščanje migrantov

Bruselj, 2. decembra - Države članice EU so danes potrdile nov, peti sveženj sankcij proti odgovornim v Belorusiji za izkoriščanje migrantov, ki jih je režim Aleksandra Lukašenka v zadnjih mesecih zvabil v državo in načrtno usmerjal na mejo z EU. Sankcije "zaradi očitnih kršitev mednarodnih norm" so uvedle tudi ZDA, Velika Britanija in Kanada.