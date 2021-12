Prevzemniki Železarja Štore lastništvo povečali na slabih 89 odstotkov

Štore, 2. decembra - Družba Storkom Štore, njen direktor Anton Franulič in poslovnež Tomaž Subotič so v času prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe pooblaščenke Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel, pridobili skupaj 26.064 delnic oz. 2,69 odstotka vseh. Prevzemniki so lastništvo v družbi tako povečali na 861.804 delnic oz. 88,90 odstotka.