Matthews drži Toronto na vrhu

New York, 2. decembra - Hokejisti Toronta nadaljujejo serijo zmag v severni ameriški hokejski ligi. Na svoji 24. tekmi sezone so 17-ič zmagali že v rednem delu in so s 35 točkami najboljša ekipa lige, imajo dve točki več od Floride in Washingtona. Colorado so premagali z 8:3, kar je bila njihova peta zmaga zapovrstjo.