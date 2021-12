Ljubljana, 2. decembra - Novinarska konferenca poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, na kateri bodo poslanci Eva Irgl (SDS), Jožef Horvat (NSi) in Mojca Žnidarič (SMC) spregovorili o problematiki povišanja oskrbnin v domovih za starejše občane, bo danes ob 10. uri v preddverju male dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SDS.