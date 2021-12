Baseballska liga MLB v prekinitev vseh dejavnosti

New York, 2. decembra - Vodstvo severnoameriške poklicne lige v baseballu Major League Baseball in predstavniki igralcev niso sklenili dogovora o novi kolektivni pogodbi. Zaradi nesporazuma o višini plač so se lastniki klubov odločili za prekinitev vseh dejavnosti oziroma tako imenovani lockout. Gre za prvo zaustavitev dejavnosti v ligi MLB po letu 1994.