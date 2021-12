Dončić znova prvi strelec Dallasa za zmago v New Orleansu

New Orleans, 2. decembra - Luka Dončić je znova blestel v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Košarkarji Dallas Mavericks so v gosteh za kar 32 točk premagali New Orleans Pelicans za enajsto zmago v sezoni. Mladi slovenski zvezdnik je bil prvi strelec teksaškega kolektiva z 28 točkami in 14 podajami. Latvijec Kristaps Porzingis pa je dodal 20 točk in 10 skokov.