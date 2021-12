Ob prelomu leta: Burno leto za prehranski sektor

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 17. decembra - Mineva burno leto za prehranski sektor. Pridelava in predelava hrane se ob višanju cen na vhodnih ravneh dražita, zvišanje cen hrane na trgovskih policah pa je pričakovati šele v prihodnjem obdobju. Sektor so pri nas pretresali pozeba in odpoklici živil, med živinorejci so v največji stiski prašičerejci. Medtem je začrtana nova kmetijska politika.