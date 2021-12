Ministrstvo najvišje povračilo stroškov hitrih testov niža na 2,1 evra

Ljubljana, 1. decembra - Ministrstvo za zdravje uvaja prehodno obdobje, po preteku katerega bodo lekarne upravičene do nižjega povračila stroška hitrih antigenskih testov, ki bo po novem znašalo 2,1 evra na posamezen test. Do povračila stroškov so lekarne upravičene ob izdaji hitrih testov za samotestiranje učencem, dijakom in študentom, ki so za slednje brezplačni.