Zorčič: Med poslanskimi skupinami pripravljenost za nov zakon o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 1. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič po posvetu z vodji poslanskih skupin o predlogu zakona o nalezljivih boleznih, ocenjuje, da med poslanskimi skupinami obstaja pripravljenost, da na podlagi podanega predlog pripravijo nov zakon. Poslanske skupine bodo do torka sporočile, ali in pod katerimi pogoji so pripravljene sodelovati pri pripravi takšnega zakona.