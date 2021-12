Omikron potrdili v 11 članicah EU

Stockholm, 1. decembra - V 11 državah Evropske unije so do danes potrdili 59 primerov okužb z novo koronavirusno različico omikron, je razvidno iz podatkov Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Zaenkrat je najbolj prizadeta Nizozemska, kjer so potrdili 16 okužb, sledi Portugalska s 14 okužbami.