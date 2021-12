Newyorške borze so si opomogle po torkovih padcih

New York, 1. decembra - Vrednostni papirji na newyorških borzah v začetku današnjega trgovanja pridobivajo vrednost, tako da so si borze po torkovih padcih opomogle. Vlagatelji še vedno premlevajo skrbi, ki jih povzroča pandemija covida-19 in morebitna zaostritev denarne politike ameriške centralne banke Federal Reserve.