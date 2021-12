Kranj tudi v letošnjem decembru z dobrodelno akcijo za družine v stiski

Kranj, 1. decembra - Zavod za turizem in kulturo Kranj bo v letošnjem decembru že tretje leto zapored izvedel dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo. Lani so v akciji zbrali 30.000 evrov, tudi letos bodo zbrana sredstva namenili družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiski.