NIJZ doslej zabeležil približno 3600 sumov na ponovno okužbo s koronavirusom

Ljubljana, 1. decembra - NIJZ je do 28. novembra zaznal približno 3600 oseb, za katere sumijo, da so se s koronavirusom okužile dvakrat. Mednje so uvrščene osebe, ki so bile v razmaku 90 dni ali več dvakrat pozitivne na PCR-testiranju, so za STA pojasnili na NIJZ. Ob tem opozarjajo, da podatkov o zaščiti po preboleli okužbi z različico delta še ni na voljo.