Ljubljana, 10. decembra - V tednu, ki ga je zaznamovala pošiljka snega, je bilo zaznati umirjanje epidemije covida-19. V DZ so po 20 letih sprejeli sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe, s polno paro so delale preiskovalne komisije. Znani so Prešernovi nagrajenci za leto 2022.