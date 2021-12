Na posvetu zadružne zveze o visokih vstopnih cenah

Ljubljana, 1. decembra - Predstavniki Zadružne zveze Slovenije so na prvem letošnjem regijskem posvetu opozorili na divjanje vstopnih cen in na nesorazmernost z odkupnimi cenami. "V teh razmerah je očitno, da sta od pravilno postavljene kmetijske politike odvisna obstoj zadrug in pridelava slovenske hrane," je dejal predsednik zveze Borut Florjančič.