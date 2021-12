Podelitev evropskih filmskih nagrad ponovno v digitalni obliki

Berlin, 3. decembra - Evropska filmska akademija (EFA) se je zaradi trenutnega poteka epidemije odločila, da bo prihajajočo slovesnost 34. podelitve nagrad 11. decembra v Berlinu izpeljala v digitalni obliki. Podelitev so preoblikovali v dogodek v živo na daljavo. Nominiranci in zmagovalci se bodo pridružili v različnih digitalnih formatih in v živo na spletu.