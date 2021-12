V Mariboru ponovno Vilinsko mesto

Maribor, 2. decembra - V Mariboru se v zadnjih tednih leta ponovno odvija festival Vilinsko mesto, ki že deveto leto zapored nudi ljudem, predvsem pa otrokom in družinam, možnost ustvarjanja, druženja in uživanja v različnih kulturnih dogodkih. Jedro dogajanja bo znova v Vetrinjskem dvoru, kjer bodo delavnice, koncerti ter lutkovne in gledališke predstave.