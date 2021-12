Odbor za kmetijstvo bo pretresal predlog strateškega načrta SKP

Ljubljana, 2. decembra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes pretresal predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027, ki ga mora Slovenija do konca leta predložiti Evropski komisiji. Nedavno se je končala druga javna razprava o načrtu SKP, ki prinaša precej novosti in zato v dosedanjih razpravah tudi veliko pripomb in vprašanj.