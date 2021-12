Invalidi na tradicionalnem sprejemu na Brdu pri Kranju opozorili na izzive

Brdo pri Kranju, 1. decembra - Predstavniki invalidskih organizacij so na današnjem tradicionalnem sprejemu pri predsednikih države, vlade in DZ na Brdu pri Kranju ob bližajočem se mednarodnem dnevu invalidov izpostavili letošnje pozitivne premike na področju pravic invalidov. Opozorili pa so tudi na izzive, med drugim na vključitev invalidov v vse postopke, ki se jih tičejo.