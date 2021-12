Pri Cankarjevi založbi Moderni klasiki: Coates, Chandler in Murugan

Ljubljana, 1. decembra - Cankarjeva založba je danes med drugim predstavila tri novosti iz zbirke Moderni klasiki, ki letos praznuje 20 let. To so esej Med svetom in mano angažiranega ameriškega temnopoltega avtorja Ta-Nehisija Coatesa, prvi roman mojstra žanrske literature Raymonda Chandlerja Veliki spanec in roman indijskega avtorja Perumala Murugana Delno ženska.