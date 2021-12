Ljubljana, 1. decembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in športniki Primož Roglič, Vesna Fabjan, Dejan Fabčič in Rožle Prezelj, ki bodo nastopili na okrogli mizi v okviru Festivalu športa na trgu Schuman v Bruslju ob 17. uri, bodo pred tem, ob 16.30, na isti lokaciji na voljo za izjave, so sporočili z ministrstva.