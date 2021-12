Svet onkološkega inštituta sprejel strategijo za naslednjih pet let

Ljubljana, 1. decembra - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je na torkovi seji med drugim obravnaval izredno epidemiološko situacijo na inštitutu, aktivnosti glede protonskega centra ter požarne sanacije, sprejeli pa so tudi strategijo bolnišnice od 2021 do 2026. Osnovni okvir delovanja bo tudi v prihodnje Državni program za obvladovanje raka, so sporočili.