Koprski študenti zbirajo potrebščine za domače živali

Koper, 4. decembra - Klub študentov občine Koper je po zaključku dobrodelne akcije Božiček za en dan pripravil novo zbiralno akcijo Santa Paws. Na klubski info točki bodo do konca meseca zbirali potrebščine za obalno društvo za pomoč mačkam in drugim živalim Mačja Preja. Dobrodošli bodo transporterji, mačja hrana, plenične podloge, dietetni briketi, čistila in podobno.