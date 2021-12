Na embalaži piva po novem zapisana tudi energijska vrednost

Ljubljana, 1. decembra - Člani združenja Združenja slovenskih pivovarn so danes podpisali zavezo za prostovoljno navajanje sestavin in informacij o energetski vrednosti piva na embalaži izdelka. Pivovarji so se za to zavzemali že nekaj let, kot je bilo slišati ob današnjem podpisu, pa je ta zaveza tudi v interesu transparentnega podajanja informacij za potrošnike.