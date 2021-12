Gorica na zaostali tekmi še povečala prednost v 2. SNL

Ljubljana, 1. decembra - Nogometaši Gorice so na zaostali tekmi 11. kroga 2. slovenske lige premagali Nafto 1903 z 1:0 in se s tem še utrdili na vodilnem položaju, kjer imajo pred drugouvrščenim Triglavom pet točk prednosti, obenem pa še eno tekmo v dobrem. To bodo odigrali v nedeljo, ko bodo gostili Dravo na zaostali tekmi 13. kroga.