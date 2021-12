V poslanskih skupinah naklonjeni predlogu za izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 5. decembra - Predlogu pokojninske novele, s katero želijo poslanci DeSUS dokončno odpraviti posledice varčevalnih ukrepov za upokojence in jim pokojnine decembra izredno uskladiti v višini 3,5 odstotka, so v poslanskih skupinah naklonjeni, so zagotovili za STA. Podrobnejša stališča pa bodo v nekaterih še opredelili.