Ljubljana, 1. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič bo dal izjavo za medije po delovnem posvetu glede zakonskega predloga sprememb in dopolnitev zakona o nalezljivih boleznih, so sporočili iz DZ. Izjava bo predvidoma ob 15. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 1, so še zapisali. (STA/AVDIO)