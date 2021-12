Ljubljana, 1. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče v Ljubljani na Brodu zaprto križišče Peščene poti in Ulice 24. avgusta. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli Hrib proti Ljubljani.