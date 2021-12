Ljubljanska borza uvodoma z rahlim upadom indeksa SBI TOP

Ljubljana, 1. decembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP v primerjavi s torkom do okoli 11.30 zdrsnil za 0,05 odstotka, navzdol ga potiskajo delnice Cinkarne Celje, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice, katerih tečaj je na izhodišču.