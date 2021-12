Maruši Mišmaš Zrimšek Rožančeva nagrada

Ljubljana, 1. decembra - Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je dobitnica Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana. Ob tem so pri Molu podelili Rožančeve nagrade še Marti Bon, Primožu Kališniku in Stevanu Paspalju za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju.