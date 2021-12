Slovenski športniki na čelu z Rogličem v Bruslju poudarili pomen športa

Bruselj, 1. decembra - Šport je pomemben za zdravje in dobro počutje, še posebej v času pandemije covida-19. Športniki lahko pripomorejo k promociji športa in služijo kot zgled, so se strinjali udeleženci današnjega pogovora na temo vloge športa v družbi, ki je potekal v okviru Slovenskega festivala v evropski četrti v Bruslju.