Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so predvsem mesta z napihanim snegom, kjer se lahko na strmih pobočjih že ob manjši obremenitvi sproži kložasti plaz, na manj strmih pobočjih pa le ob veliki dodatni obremenitvi snežne odeje. Spontano plazenje je malo verjetno. Napihan sneg je na vseh straneh.

V torek je bilo še mrzlo, do danes pa se je otoplilo in sneg, ki je zapadel ob koncu tedna, se je začel sesedati in preobražati. Jugozahodni veter dela nove zamete. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, zaradi vetra je nastala tudi skorja, ki ponekod drži človeško težo. Veliko je klož. V zatišnih legah je sneg mehak in se globoko predira.

Danes se bo pooblačilo, popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati manjše padavine na zahodu. Ponoči se bodo padavine na zahodu krepile. Meja sneženja bo sprva med 700 in 1000 metri nadmorske višine, ponoči se bo še nekoliko dvignila. Pihal bo močan jugozahodnik, ki bo popoldne počasi slabel. Do jutri zjutraj bodo padavine dosegle tudi vzhodni del naših gora. V četrtek bo oblačno in megleno s padavinami, ki jih bo največ na jugozahodu države, manj pa na severu. Meja sneženja se bo popoldne spuščala in zvečer ter v noči na petek bo snežilo tudi marsikje po nižinah. Popoldne bo zapihal severovzhodnik. Do petka zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severni veter. Temperatura v hribih bo pod ničlo. V soboto bo suho vreme, v noči na nedeljo pa bodo spet padavine, a manj kot v četrtek.

Snežna odeja se bo danes nekoliko sesedla, jugozahodnik bo delal nove zamete. V četrtek in v noči na petek bo v hribih in gorah zapadlo od 10 do okoli 40 centimetrov snega. Količina bo seveda odvisna od nadmorske višine, pa tudi od geografske lege. Tokrat bo nekoliko manj snega zapadlo v Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah, predvidoma do 40 centimetrov, več pa v osrednjem delu naših gora, spet nekoliko manj v vzhodnih Karavankah. Nad okoli 1500 metri bo sneg že na začetku večinoma suh, nižje pa moker. Veter bo ob sneženju delal nove zamete in opasti, sprva predvsem na vzhodnih, nato na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Nižje, kjer bo sprva deževalo, se bo sneg talil, s strmih travnatih pobočij se bodo lahko sprožili posamezni talni plazovi mokrega snega. Višje se bo nevarnost plazov ohranila predvsem zaradi novih klož, sprva pa tudi zaradi novega snega, ki se bo lahko plazil s strmih pobočij. Ob koncu tedna bo v gorah mrzlo, zato se plazovne razmere ne bodo kaj dosti izboljšale.