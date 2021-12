V gledališču Bolšoj drevi premiera baleta Mojster in Margareta v koreografiji Edwarda Cluga

Moskva, 1. decembra - Na novem odru moskovskega gledališča Bolšoj bo drevi premiera baleta v dveh dejanjih Mojster in Margareta v koreografiji Edwarda Cluga. Umetniški vodja Baleta SNG Maribor je predstavo zasnoval po istoimenskem romanu Mihaila Bulgakova na glasbo Alfreda Šnitkeja in Milka Lazarja. Do 5. decembra se bodo zvrstile še štiri ponovitve.