Na spletnih Lombergarjevih dnevih o aktualnih izzivih v kmetijstvu

Maribor, 1. decembra - S poljedelskim posvetom se danes začenjajo Lombergarjevi dnevi, ki so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. V treh dneh bodo združili znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Zaradi epidemioloških razmer bodo posveti v spletni obliki.