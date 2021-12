Vreme: Postopno se bo pooblačilo

Ljubljana, 1. decembra - Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem in na vzhodu od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in do jutra razširile nad vso Slovenjo. Meja sneženja se bo na severu spustila pod 1000 metrov. Jugozahodnik bo z izjemo Notranjske ponehal. Jutranje temperature bodo od -1 do 7, ob morju 10 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno s padavinami. V delu Gorenjske in Koroške bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa sprva večinoma deževalo, zvečer pa se bo meja sneženja ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Popoldanske temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: Do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo zmerno, popoldne tudi pretežno oblačno. V noči na nedeljo spet pričakujemo padavine, po nižinah v notranjosti Slovenije bo večinoma snežilo.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo z jugozahodnikom nad naše kraje doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v Gorskem Kotarju in ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije oblačnost povečala, drugod bo sprva še sončno. Popoldne bo v Gorskem Kotarju ter v Kvarnerju začelo rahlo deževati, oblačnost se bo širila proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v sosednjih krajih Avstrije in Italije. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem bo po po nižinah dež prešel v sneg, na Hrvaškem pa šele v noči na petek. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihal severni veter, nato pa burja.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo in utrujenostjo. Zvečer se bo obremenitev okrepila, spanje v noči na četrtek bo moteno. V četrtek bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, utrujenostjo in potrtostjo. Zvečer bo obremenitev popustila.