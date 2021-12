Azijske borze v zelenem

Tokio, 1. decembra - Tečaji delnic na azijskih borzah so v današnjem trgovanju nekoliko okrevali, potem ko so v zadnjih dneh predvsem drseli navzdol. Proizvajalci cepiv proti covidu-19 so predstavili različna mnenja o učinkovitosti cepiv proti različici novega koronavirusa omikron, ameriška centralna banka pa je poslala previdne signale glede denarne politike.