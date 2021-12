Newyorškemu Metropolitanskemu muzeju rekordna donacija 125 milijonov dolarjev

New York, 1. decembra - Newyorški Metropolitanski muzej je pridobil donacijo v višini 125 milijonov dolarjev. Z njo nameravajo povečati in prenoviti razstavne prostore, namenjene moderni in sodobni umetnosti. Kot so sporočili iz muzeja, je donacija finančnika Oscarja Tanga in njegove žene Agnes Hsu-Tang največja zasebna donacija v več kot 150-letni zgodovini muzeja.