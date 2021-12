Toronto brez Dragića izgubil, LA Lakers uspešni brez Jamesa

Toronto, 1. decembra - Košarkarji Toronto Raptors, katerih član je še vedno tudi slovenski veteran Goran Dragić, a je ekipo z dovoljenjem kluba zapustil za nedoločen čas, so v severnoameriški ligi NBA doživel nov poraz. Tokrat so jih gostujoči Memphis Grizzlies premagali z 98:91. Los Angeles Lakers pa so tudi brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa slavili v Sacramentu.