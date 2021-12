V New Yorku odprli prve centre za nadzorovano uživanje prepovedanih mamil

New York, 1. decembra - Mesto New York je v torek v Harlemu odprlo prve centre za nadzorovano uživanje prepovedanih mamil, kjer bodo odvisniki dobili med drugim čiste igle in zdravstveni nadzor. Župan Bill de Blasio je že več let skušal izvesti tak projekt, s katerim naj bi odvisnike umaknili z ulic.