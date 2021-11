Ljubljana, 30. novembra - Ali Žerdin v komentarju Ljudje z imeni in priimki piše o smrti zaradi cepiva, v senci smrti 20-letnega dekleta po cepljenju z Janssenom. Poudarja, da je to obžalovanja vredno, vendar hkrati opozarja tudi na to, koliko ljudi je zahvaljujoč cepljenju ostalo živih.