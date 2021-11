Trije mrtvi v streljanju na srednji šoli v ameriški zvezni državi Michigan

Oakland, 30. novembra - Na srednji šoli v Oxfordu v ameriški zvezni državi Michigan so v streljanju umrli trije dijaki, še šest drugih, vključno z učiteljem, pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po streljanju so pridržali 15-letnega dijaka drugega letnika in mu zasegli pištolo, so po poročanju AFP sporočili iz urada šerifa okrožja Oakland.