Uefa pozdravila odločitev športnih ministrov EU

Ljubljana, 30. novembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je pozdravila odločitev ministrov Evropske unije (EU), pristojnih za šport, ki so danes v Bruslju podprli evropski model športa. Ta med drugim poudarja solidarnost, odprtost tekmovanj in dostopnost športa za vse. Pri Uefi pravijo, da je to mejnik pri oblikovanju evropskega športa v naslednjih desetletjih.