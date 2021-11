V Srbiji januarja referendum o ustavnih spremembah na področju pravosodja

Beograd, 30. novembra - Predsednik srbske narodne skupščine Ivica Dačić je danes za 16. januar razpisal referendum o spremembi srbske ustave na področju pravosodja. Pred tem so spremembe in referendum podprli poslanci. Cilj sprememb je med drugim povečati pravno varnost državljanov in zagotoviti sojenju v razumnem roku, zagotavljajo na srbskem pravosodnem ministrstvu.